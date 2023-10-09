Москва, 9 октября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Объединённая авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в «Ростехе».

(сс) Oleg Belyakov Су-34

«Вторая в этом году партия новых самолетов Су-34… передана Минобороны России. Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и лётных испытаний», — говорится в сообщении.

Уточняется, что истребители хорошо зарекомендовали себя в войсках. Так, спектр боевых возможностей Су-34 позволяет повысить точность бомбометания и увеличить дальность поражения целей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября стало известно о том, что фронтовые бомбардировщики Су-34 снабдили крылатыми ракетами большой дальности (КРБД). Они уже прошли испытания в ходе спецоперации на Украине. Как пояснил информированный источник, новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолёта. Например, Су-34 как носители КРБД могут понадобиться в случае конфликта со странами блока НАТО.

Обозреватель Национального радио Китая (CNR) Сун Бо считает, что российские многофункциональные фронтовые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности могут усилить давление на Украину. По его словам, российский Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы.