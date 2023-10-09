Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Около 2,4 тыс. жителей Израиля пострадали в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило 9 октября издание Times of Israel, ссылаясь на данные минздрава.

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«Согласно данным министерства здравоохранения на это утро, 2382 человека находятся в больницах Израиля из-за полученных ранений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 22 человека находятся в критическом состоянии, 345 человек — в тяжёлом состоянии. Свыше 700 израильтян погибли.

Ранее сообщалось о 2315 пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По данным израильской армии, было выпущено свыше 3 тыс. ракет. После массированных ракетных ударов бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло ХАМАС объявило, что проводит против Израиля операцию «Потоп Аль-Аксы». Израиль приступил к операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к нации и заявил, что страна находится в состоянии войны, проводится мобилизация резервистов. По его словам, вся мощь израильской армии будет обрушена на радикальное движение ХАМАС. В ночь на 9 октября военные поразили свыше 500 целей радикалов в секторе Газа.