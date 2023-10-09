Санкт-Петербург, 9 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. IT-компания Sitronics group успешно испытала первый отечественный прототип электросудна на водороде в Ленинградской области. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе компании.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

У верфи Emperium в акватории Невы прошли испытания судна с электрохимическим генератором (ЭХГ), вырабатывающим энергию из водорода. Генератор на топливных элементах, интегрированный в энергосистему катамарана, был разработан Центром водородных технологий АФК «Система».

«В Центре водородных технологий и Sitronics group эксперимент считают удавшимся», — сообщили ТАСС в компании.

Отмечается, что при разработке генератора применили технологию электрохимического преобразования топлива в электроэнергию, которая питает аккумуляторную батарею. Опытно-конструкторские разработки в рамках НИОКР по созданию силового генератора на водородном топливе начались в январе этого года.

Президент Sitronics group Николай Пожидаев подчеркнул, что катамаран стал первым российским судном-прототипом, работающим на водороде — самом экологически чистом и перспективном на сегодняшний день топливе.

Компания Sitronics group реализует цифровые проекты для бизнеса и государства, внедряет комплексные решения для умного города, безопасности и транспорта, цифровизирует стратегические отрасли экономики, судоходства, морской навигации, производит IT-оборудование под собственной маркой. Судостроительная компания Emperium занимается разработкой и выпуском экологичных судов на электрической тяге.

Как сообщало ИА Регнум, ранее петербургские власти поддержали планируемое расширение производственных площадей Emperium на территории города.