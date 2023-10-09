Нью-Дели, 9 октября, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Утечку радиации на украинских ядерных объектах способен спровоцировать глава киевского режима Владимир Зеленский после провала контрнаступления ВСУ и урезания западной помощи. Такое предположение сделано в статье, опубликованной 8 октября в индийском издании Tribune India.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Власти Киева могут спровоцировать фатальные утечки радиации на своих собственных ядерных объектах и ​​затем обвинить Россию в потенциальной эскалации военных действий», — говорится в публикации.

Также отмечается, что старательно культивируемый в СМИ миф о том, что украинские вооруженные силы, движимые «патриотизмом» и вооружённые современным оружием, поставляемым Западом, находятся на пороге нанесения серьёзного поражения России, был полностью разоблачён. Провал контрнаступления разочаровал западных союзников Киева, и это может отрицательно сказаться на поставках вооружения и финансировании Украины.

По мнению автора статьи, попавший в такую ситуацию глава Украины становится опасным и неуправляемым человеком.

«Он может оказаться похожим на пресловутого раненого тигра, которого веками изображали в книгах. Раненый тигр считается беззащитным и, следовательно, способным на все», — поясняется в статье.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предположил репортёр немецкого журнала Stern Моритц Гатманн, США будут давить на главу киевских властей Зеленского, добиваясь от него согласия пойти на уступки России. При этом Белый дом будет искать способы завершить конфликт до начала выборов главы государства.

В свою очередь, американский военный аналитик Шон Белл заявил, что главе Украины придётся пойти на компромисс с Россией, так как Запад сворачивает помощь Киеву. Союзники всё меньше поддерживают продолжение конфликта и больше интересуются внутренними проблемами, и эта тенденция нарастает после провала контрнаступления ВСУ.