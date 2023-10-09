Нью-Йорк, США, 9 октября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Стороны палестино-израильского конфликта должны немедленно прекратить огонь, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на закрытом заседании Совета Безопасности всемирной организации по этому кризису.

MFA Russia/Global Look Press Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Об этом сообщил журналистам сам дипломат после заседания.

«Мой посыл был — призыв к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что то, что сейчас наблюдается в регионе, частично является результатом нерешенного ранее вопроса.

Как сообщало ИА Регнум, на закрытом заседании СБ ООН 8 октября постпред США при всемирной организации Роберт Вуд заявил, что Вашингтон призывает всех членов Совбеза осудить атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Кроме того, перед началом встречи постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что Пекин «осуждает любые атаки против мирного населения».

Участники заседания по его итогам так и не приняли какого-либо заявления по ситуации в Израиле и секторе Газа. Такие сведения представила постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер. Она уточнила, что в первую очередь при разговоре обсуждались возможности, которые могут быть предоставлены странами для защиты гражданского населения и прекращения насилия.

Агентство WAFA в свою очередь проинформировало, что постпред Палестины при Лиге арабских государств призвал глав МИД стран организациипровести срочное заседание, посвященное эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.