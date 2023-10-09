Москва, 9 октября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. На Школьной улице в Москве открылась фотовыставка, посвященная фармацевтике. Выставка проходит в рамках месяца промышленности, фотоснимки ведущих фармпредприятий столицы можно увидеть до 31 октября, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы В Москве открылась выставка о фармацевтической промышленности

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об активностях, которые намечены в городе в течение месяца, приуроченного ко Дню московской промышленности. Его учредили в 2017 году для поддержки столичных производителей и отмечают 7 октября, так как в этот день в 2015 году был принят закон «О промышленной политике города Москвы».

«Более 90 предприятий столицы заняты в фармацевтической отрасли. Они производят лекарственные средства для профилактики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, обезболивающие, антибиотики и многие другие препараты», — рассказал Овчинский. «Сегодня отрасль активно развивается, в частности особый вклад вносит фармацевтический кластер, который открылся в прошлом году», — добавил он. В состав кластера вошло восемь высокотехнологичных столичных производств. «В честь Дня московской промышленности мы решили показать, как работает это важное индустриальное направление, и разместили фотоснимки ведущих высокотехнологичных фармзаводов города. В проекте приняли участие 11 компаний», — отметил Овчинский.

Среди участников — крупнейшее фармацевтическое предприятие города и один из ключевых производителей лекарственных препаратов в стране «Эндофарм», завод «Амедарт», где производят жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, предприятие полного цикла «Велфарм-М». На предприятии выпускают лекарственные средства разных фармакотерапевтических групп, например, для лечения органов пищеварения или дыхательной системы.

На выставке представлено более 30 фотографий. На снимках показано, как разрабатывают состав нового лекарственного препарата, покрывают таблетки специальной оболочкой и упаковывают их в блистер. Кроме того, посетителей выставки познакомят с процессами разлива лекарственного препарата в одноразовые шприцы и контроля качества современных лекарственных аппаратов.

Фотовыставки о работе столичных предприятий проводятся в рамках проекта «Открой#Моспром» с 2019 года. За это время было организовано более 30 таких экспозиций.