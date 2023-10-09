Берлин, 9 октября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Проукраинский альянс Запада начинает распадаться, тогда как Россия наращивает вооружение быстрее, чем ожидалось. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

Иван Шилов ИА Регнум

«Альянс сторонников Украины начинает давать трещину. Владимиру Путину это должно понравиться. Тем более что российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось», — говорится в статье.

Издание отмечает, что чем дольше у Украины не будет прорыва, тем больше времени потребуется её экономике и армии для перевооружения. При этом поддержка со стороны Европы и США станет слабее. К этому приведут внутренние проблемы и кризисы в союзных Киеву странах, а также избирательные кампании и снижение общественного интереса.

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