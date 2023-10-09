Донецк, 9 октября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Российские войска отразили пять атак украинской армии на краснолиманском направлении (ДНР), в результате чего ВСУ потеряли до 50 военных, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум

Слова военнослужащего приводит ТАСС. Савчук уточнил, что бои проходили в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества.

Он отметил, что попытки атак противника удалось отбить при поддержке артиллерии, а также штурмовой и армейской авиации. Кроме того, начальник пресс-центра рассказал, что Военно-космические силы России поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка.

Российским бойцам также удалось подавить до 30 артиллерийских расчётов украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинской армии в Херсонской области. В результате удара российской армии также было уничтожено более 40 военных ВСУ, а также два автомобиля и гаубица Д-20.

В районе Времевского выступа в ДНР ВС РФ отразили две атаки украинских войск. В ходе боев российским солдатам удалось продвинуться к позициям противника.

На южнодонецком направлении российские бойцы подбили украинскую боевую машину пехоты (БМП) и несколько десятков военных ВСУ. Кроме того, появилась информация, что Вооружённые силы России отразили шесть атак противника в районах северо-восточнее Никольского, западнее Новодонецкого, западнее Старомайорского и севернее Приютного.