Москва, 9 октября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Российский фильм «Повелитель ветра» за режиссёрством Игоря Волошина по итогам уикенда возглавил прокат в России и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей. Об этом 9 октября сообщил портал Kinobusiness.

Дарья Драй ИА REGNUM Федор Бондарчук

В России премьера кинофильма состоялась 5 октября. Главные роли в киноленте исполнили Фёдор Бондарчук, выступивший в то же время продюсером картины, Анна Михалкова, Евгений Ткачук и Андрей Бурковский.

Фильм «Повелитель ветра» рассказывает о путешественнике Фёдоре Конюхове, который в 2016 году поставил мировой рекорд, совершив кругосветное путешествие на воздушном шаре за 268 часов 20 минут.

Согласно данным портала, в рейтинг по итогам прошедшего уикенда также попали боевик «Неудержимые 4» (29 миллионов рублей), комедия «Дурные деньги» (21,3 миллиона рублей), «Школа магических зверей: Тайна Подземелья» (17 миллионов рублей) и комедийная мелодрама «Великая ирония» (16,7 миллиона рублей).

Как передавало ИА Регнум, в мае портал The Numbers сообщил, что российские киноленты «Чебурашка» и «Вызов» попали в топ-50 самых кассовых фильмов 2023 года в мире. По состоянию на 12 мая «Чебурашка» заработал в прокате 86,1 миллиона долларов, что позволило фильму расположиться на 20-м месте в рейтинге.