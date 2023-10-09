Вашингтон, 9 октября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Предоставить боеприпасы для пулеметов и противоракеты для системы обороны «Железный купол» попросили администрацию Белого дома власти Израиля. Об этом 8 октября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Defenseimagery.mil Флаги США и Израиля

Кроме того, израильские власти запросили авиационные бомбы малого калибра и выразили желание активизировать сотрудничество с США в обмене разведанными, связанными с возможной военной деятельностью на юге Ливана. В Израиле опасаются, что «Хезболлах» или другие группировки могут присоединиться к конфликту.

Предполагается, что Белый дом объединит запрос на военную помощь Израилю и Украине в один и в таком виде отправит в Конгресс. В Вашингтоне полагают, что в ближайшие 24–48 часов правительство Израиля начнёт наземную операцию в секторе Газа. Отмечается, что, скорее всего, войска ЦАХАЛ войдут в густонаселённый район сектора Газа, что приведёт к росту числа жертв конфликта.

Уточняется, что запрос Тель-Авива на поставку противоракет для «Железного купола» является не признаком дефицита снарядов, а мерой предосторожности в преддверии предстоящих обстрелов со стороны ХАМАС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Управления Организации Объединённых Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов, более 120 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома. Кроме того, по данным местных медицинских служб, в секторе Газа с начала обострения конфликта погибли не менее 413 палестинцев.

Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания 8 октября не принял какого-либо заявления по ситуации в Израиле и секторе Газа.

Утром 7 октября боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел территории Израиля, после чего заняли несколько населённых пунктов на юге израильского государства. Армия обороны Израиля в ответ на произошедшее атаковала ряд объектов в секторе Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи», в ходе которой военнослужащие Вооружённых сил Израиля уничтожили большую часть сил проникших в страну палестинцев.