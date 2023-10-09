Новый, 593-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением пророчества Владимира Жириновского об Украине и Ближнем Востоке. В соцсетях вспомнили, что бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) ещё в 2019 году предрёк, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть про конфликт на Украине. Он говорил тогда, что речь идёт о третьей мировой войне.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово», — отмечал Жириновский причину грядущих страшных событий.

Тем временем командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь сообщил «РИА Новости» 8 октября об окончании контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска. Он известил, что силы у ВСУ иссякли, летнее наступление выдохлось, украинское командование готовит город к обороне.

На донецком направлении бойцы Южной группировки войск сорвали контратаку врага, уничтожив артиллерийским ударом здание, служившее временным пунктом дислокации украинских военных.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.