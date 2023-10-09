Варшава, 9 октября, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Люди не должны раздувать серьезность происходящего в Израиле, поскольку подобные ситуации в Ближневосточном регионе уже наблюдались ранее, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

По его словам, за последние десятилетия такие события повторялись не раз. Глава республики отметил, что Израиль вел боевые действия, которые не перерастали в мировые войны.

Вместе с тем президент признал, что на Ближнем Востоке «очень давно не происходило ничего подобного».

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Вечером 7 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что новая эскалация конфликта между израильской стороной и палестинскими группировкаминосит беспрецедентный характер. Он подчеркнул, что всё развивается так, что конфликт вряд ли завершится в ближайшие дни. 8 октября появилась информация, что власти Израиля приняли решение перевести государствов состояние войны.

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ направить авианосец Gerald R. Ford в составе ударной группы в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля. ХАМАС в ответ на этот шаг заявило, что американские власти должны понимать все возможные последствия своего решения.