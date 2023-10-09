Президент Польши призвал не раздувать серьезность ситуации в Израиле
Дуда: не стоит преувеличивать серьезность ситуации в Израиле, это не впервые
Варшава, 9 октября, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Люди не должны раздувать серьезность происходящего в Израиле, поскольку подобные ситуации в Ближневосточном регионе уже наблюдались ранее, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat.
По его словам, за последние десятилетия такие события повторялись не раз. Глава республики отметил, что Израиль вел боевые действия, которые не перерастали в мировые войны.
Вместе с тем президент признал, что на Ближнем Востоке «очень давно не происходило ничего подобного».
Как сообщало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.
Вечером 7 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что новая эскалация конфликта между израильской стороной и палестинскими группировкаминосит беспрецедентный характер. Он подчеркнул, что всё развивается так, что конфликт вряд ли завершится в ближайшие дни. 8 октября появилась информация, что власти Израиля приняли решение перевести государствов состояние войны.
Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ направить авианосец Gerald R. Ford в составе ударной группы в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля. ХАМАС в ответ на этот шаг заявило, что американские власти должны понимать все возможные последствия своего решения.