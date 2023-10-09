Москва, 9 октября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила об отсутствии у Российской Федерации каких-либо имперских стремлений, напомнив, что в прошлом Россия отказалась от Гавайев.

Kremlin.ru Маргарита Симоньян

«Российская империя много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков: вот все ли знают, что отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Она также отметила, что России удалось достичь своих территориальных успехов благодаря национальным и социокультурным образованиям, которые по разным причинам изъявляли желание стать частью Российской империи.

Говоря о странах, обвиняющих Россию в имперских амбициях, Симоньян подчеркнула, что эти страны плохо знают историю, поскольку Россия никогда не была империалистической страной.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил о готовности страны жёстко противостоять тем, кто выступает за диктатуру. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда была и будет основой мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействую со всеми странами, стремящимися к миру и процветанию.