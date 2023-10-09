Токио, 9 октября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Ранения при нападении агрессивного медведя получили пять человек в префектуре Акита в Японии, ещё об одном нападении рассказали в префектуре Канадзава. Об этом 9 октября сообщают японские СМИ.

Олег Кугаев ИА REGNUM Медведи

По данным агентства Kyodo, в префектуре Акита пострадали четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 60 до 80 лет. О состоянии пострадавших и характере травм не сообщается, известно, что раненые находятся в сознании.

В префектуре Канадзава, по данным телеканала NHK, 80-летний мужчина пострадал во время прогулки в парке. Медведь нанёс мужчине раны на лбу и на груди, пострадавшего госпитализировали, он находится в сознании.

Министерство окружающей среды Японии призывает людей быть бдительными, так как в текущем году число нападений медведей на людей достигло рекордного уровня с начала регистрации в 2007 году. Всего с начала года зафиксировано более 100 нападений медведей, два из них закончились летальным исходом для людей. Для сравнения: максимальное число нападений было зарегистрировано в 2020 году, но тогда к началу октября количество нападений составляло 86 случаев.

Специалисты предупреждают, что этой осенью в жилых районах Японии, скорее всего, появится больше медведей в поисках еды, поскольку в естественной среде обитания медведей в регионе мало желудей, которые составляют значительную часть рациона этих животных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что медведь гризли напал на посетителей национального парка Банф в Канаде, в почти 200 км от Калгари в провинции Альберта. В результате нападения два человека погибли, медведя пришлось убить ради обеспечения безопасности.

Также сообщается, что в Ермаковском районе Красноярского края 18 сентября медведь напал на мужчину, собиравшего орехи. Для эвакуации пострадавшего вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту.