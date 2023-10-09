Благовещенск, 9 октября, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Двое детей трёх и четырёх лет погибли в результате пожара в жилом доме в Амурской области. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

По предварительным данным, возгорание произошло вечером 8 октября в жилом доме, расположенном на улице Заводской в Благовещенске. тела детей были обнаружены во время тушения пожара.

«В результате отравления продуктами горения погибло двое малолетних детей, 2019 и 2020 годов рождения. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

По факту гибели детей следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. следователи провели осмотр места трагедии, назначили необходимые экспертизы.

Кроме того, проводится прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности и проверена деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пятерых человек вытащили спасатели из пожара в больнице скорой медицинской помощи в Курганской области. Всего спасатели эвакуировали из загоревшегося здания 25 человек. Пятерых человек спасли с помощью масок спасаемого, которые были разработаны специально для подобных случаев.