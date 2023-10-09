Вашингтон, 9 октября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в ближайшее время направят на Ближний Восток более двух десяткой истребителей F-35 и F15 для сдерживания Ирана на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Отмечается, что целью переброски американских истребителей является «недопущение агрессии со стороны Ирана». Кроме того, Соединённые Штаты Америки стремятся не допустить распространения боевых действий за пределы границ Израиля.

Кроме того, ранее о планах усиления авиации США в регионе сообщил глава Министерства обороны страны Ллойд Остин. При этом он не уточнил, сколько именно истребителей будет отправлено на Ближний Восток.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал NBC сообщил, что о скором прибытии в Израиль авианосца Военно-морских сил США Gerald R. Ford. В группу авианосца также войдут ракетный крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt. В воскресенье, 8 октября, о намерении США отправить авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток заявил глава Петнагона Ллойд Остин.