CNN: США направят на Ближний Восток 20-25 истребителей F-35 и F-15
Вашингтон, 9 октября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в ближайшее время направят на Ближний Восток более двух десяткой истребителей F-35 и F15 для сдерживания Ирана на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.
Отмечается, что целью переброски американских истребителей является «недопущение агрессии со стороны Ирана». Кроме того, Соединённые Штаты Америки стремятся не допустить распространения боевых действий за пределы границ Израиля.
Кроме того, ранее о планах усиления авиации США в регионе сообщил глава Министерства обороны страны Ллойд Остин. При этом он не уточнил, сколько именно истребителей будет отправлено на Ближний Восток.
Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал NBC сообщил, что о скором прибытии в Израиль авианосца Военно-морских сил США Gerald R. Ford. В группу авианосца также войдут ракетный крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt. В воскресенье, 8 октября, о намерении США отправить авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток заявил глава Петнагона Ллойд Остин.