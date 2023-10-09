Вашингтон, 9 октября, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Вечеринку в Белом доме устроили на фоне обострения ситуации в Израиле президент США Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден. Об этом 8 октября сообщил журналист пресс-пула американского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей», — сказано в сообщении пресс-пула.

Журналист пояснил, что услышал громкую живую музыку на территории Белого дома и поинтересовался у представителей администрации, что происходит.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум трое граждан США погибли в результате атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Факт гибели американцев в Израиле подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом глава Госдепа не назвал точное количество погибших и пропавших без вести граждан, сославшись на проведение дополнительной проверки.

Также сообщается, что президент США Байден дал поручение выделить Израилю дополнительную помощь в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Представители американской администрации, занимающиеся вопросами национальной безопасности держат тесный контакт с израильскими коллегами.