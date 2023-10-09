Киев, 9 октября, 2023, 04:03 — ИА Регнум. События последних недель в Соединённых Штатах Америки свидетельствуют о неопределённости дальнейшего финансирования Вооружённых сил Украины, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Несмотря на сильную вовлечённость администрации Джо Байдена, это порождает неопределённость по будущему финансированию этой страны со стороны США. В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США», — написал Боррель в своём блоге.

Он также отметил, что рассчитывает на то, что Соединённым Штатам Америки в кратчайшие сроки удастся решить свои проблемы и возобновить финансирование Украины. По словам Борреля, неопределённость финансирования Киева со стороны Вашингтона усиливает ответственность Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, издание The Daily Telegraph сообщило, что США и Британия призвали Европейский союз расширить состав, чтобы обеспечить дополнительное финансирование Украины. Отмечается, что возможное членство Украины в Евросоюзе заставило бы европейские страны обсудить вопрос о значительном пересмотре бюджета.