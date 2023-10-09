Вашингтон, 9 октября, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Как минимум трое граждан США погибли в результате атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом 8 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ американской администрации.

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Как следует из документа, Госдепартаменту известно по крайней мере о трёх гражданах США, погибших на границе с сектором Газа. а также о пропавших без вести американцах.

Обстоятельства и место гибели граждан США не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что факт гибели американцев в Израиле при атаке ХАМАС подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом глава Госдепа не назвал точное количество погибших и пропавших без вести граждан, пояснив, что ведомство работает над проверкой данной информации.