Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Жители израильского города Тель-Авива принялись в массовом порядке скупать в магазинах продовольственные товары в связи с обострением ситуации в Израиле после атаки палестинских радикалов.

Aleksandar Bulovic» Пустые полки в супермаркете

Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что с магазинных полок стали исчезать хлеб, молоко, яйца, макароны, крупы и другие продукты питания. Некоторые торговые точки решили ограничить количество продаваемых товаров.

В части таких магазинов ввели правило не продавать больше одного пакета молока в одни руки. Кроме того, сообщается, что в магазинах пустеют прилавки с овощами и фруктами.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало ракетами территорию Израиля. Боевики движения также захватили несколько израильских поселений.

7 октября министр обороны Израиля Йоав Галант подписал распоряжение о превращении территории страны в зону, где действует «особое положение в области безопасности». Это решение позволило армии давать гражданским лицам «указания по безопасности», а также блокировать работу общественных объектов «в соответствии с потребностями безопасности».

8 октября газета The Times of Israel проинформировала, что власти Израиля проголосовали за официальный переход страны к состоянию войны с правом проведения боевых операций. Минэкономразвития России призвало российских граждан воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях на фоне обострения ситуация в ближневосточном регионе.