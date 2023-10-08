Дамаск, 9 октября, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли пять авиаударов по складам и лагерям террористов в сирийской провинции Идлиб, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Кроме того, он рассказал, что в провинции Латакия боевики запустили беспилотный летательный аппарат в направлении позиций сирийских войск в районе Шейх-Мухаммеда. В результате этой атаки погиб один военнослужащий Вооружённых сил Сирии и ещё двое солдат получили ранения.

Кулить также проинформировал, что за сутки на территории арабской республики зафиксировали три случая нарушения протоколов деконфликтации со стороны западной коалиции во главе с США в виде несогласованных с Россией полетов беспилотников. Помимо этого, в районе Эт-Танф указанный режим нарушали два истребителя Rafale, многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C и два разведывательно-ударных дрона MQ-9.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября Вадим Кулить заявил, что террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы дискредитировать российскую группировку войск в этой арабской республике. По его словам, боевики хотят инсценировать последствия применения отравляющих веществ после того, как российская авиация ударит по их позициям.

Контр-адмирал отметил, что террористы уже получили шесть емкостей с хлором от псевдогуманитарной организации «Белые каски», доставившей груз в район населенного пункта Эриха.

6 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американская авиация сбила турецкий беспилотник в небе над Сирией. Он пояснил, что командование США сочло дрон потенциальной угрозой для американских военных.