Вашингтон, 9 октября, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки в ходе переговоров с главами МИД арабских стран, заключивших мирное соглашение с Израилем, не смог убедить их осудить операцию ХАМАС. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщил портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Блинкен поговорил с рядом министров иностранных дел из арабских стран, у которых имеются мирные соглашения с Израилем, и попросил их осудить вторжение ХАМАС», — говорится в материале.

При этом отмечается, что главы внешнеполитических ведомств арабских стран отвергли призыв госсекретаря США и не стали осуждать операцию ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября в Белом доме сообщили, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную помощь в связи с атакой ХАМАС. Глава американского государства назвал действия палестинского движения «беспрецедентно террористическим нападением».

Утром 7 октября боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел территории Израиля, после чего заняли несколько населённых пунктов. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ряд объектов в сектора Газа.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи». По его словам, в ходе боевых действий военнослужащие еврейского государства уничтожили большую часть сил палестинцев, проникших в страну.