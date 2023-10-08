Анкара, 9 октября, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции провели воздушную операцию на севере Сирии против рабочей партии Курдистана, военизированной организации, которую Анкара считает террористической. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили в Министерстве обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«В результате рейда уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем террористической организации», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что операция, в ходе которой было ликвидировано значительное количество боевиков, была начата 8 октября в 22:00 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, 5 октября телеканал CNN Türk сообщил, что беспилотники национальной разведывательной организации Турции провели воздушную разведку в Сирии и уничтожили объекты и склады боеприпасов запрещённой Анкарой Рабочей партии Курдистана.

Напомним, 3 октября глава МВД Турции Али Ерликая объявил о начале проведения крупномасштабной антитеррористической операции под кодовым названием «Герои». По данным СМИ, за те же сутки в Турции задержали свыше 110 подозреваемых в причастности к РПК.