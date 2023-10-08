Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Поздно вечером в воскресенье, 9 октября, в центральной части Израиля сработали сигналы воздушной тревоги, предупредив население о возможных ракетных ударах. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Сирены прозвучали в центральной части Израиля. Подробности последуют позже», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале вооружённых сил.

Отмечается, что сигналы воздушной тревоги прозвучали в том числе и в южных регионах страны, а также в населённых пунктах, расположенных рядом с сектором Газа.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября на юге Израиле возле границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива прозвучали сирены воздушной тревоги. Тем же утром по территории Израиля из сектора Газа начались массированные ракетные обстрелы.

Позднее глава Министерства обороны израильского государства Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС начало войну, а военнослужащие Армии обороны Израиля столкнули с боевиками в ряде регионов на юге страны.