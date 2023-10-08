Амстердам, 9 октября, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Десятки человек в воскресенье, 9 октября, вышли на демонстрацию в поддержку Палестины, сообщило издание The Telegraaf. Мероприятие прошло на улицах Роттердама (Нидерланды).

Флаги Палестины и Израиля

По информации источника, десятки человек в воскресенье собрались у вокзала в Роттердаме, чтобы выразить свою поддержку Палестине. Демонстрация, которую организовала пропалестинская организация Samidoun, сопровождалась призывами бойкотировать Израиль.

Кроме того, в Нидерландах демонстрации в поддержку Палестины также прошли в Гааге, Амстердаме и Лейдене.

Газета The Times в свою очередь сообщила об акции в поддержку Палестины, которая прошла в Манчестере. На улицы вышли порядка тысячи жителей Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля начали массово наносить ракетные удары. Глава минобороны израильского государства Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС начало войну, а военнослужащие Армии обороны Израиля столкнулись с боевиками в ряде регионов на юге страны.

Позднее, 8 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи» против движения ХАМАС. Он отметил, что подразделения Армии обороны Израиля уничтожили большую часть сил проникших в страну палестинцев. Кроме того, по его словам, вооружённые силы страны перешли в наступление, которое будет продолжаться «без оговорок и передышек».