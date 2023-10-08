Щелковский район, Московская область, 8 октября, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Столкновение электропоезда и легкового автомобиля произошло на железнодорожном переезде в подмосковном Щелкове. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в 19:25 на перегоне Чкаловская-Монино Ярославского направления МЖД при исправной звуковой и световой сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд 45 км перед приближающимся пригородным поездом № 7578 сообщением Москва-Монино. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — уточняется в сообщении.

В результате ДТП пострадавших нет, схода состава не произошло. В связи с ДТП задерживаются ряд поездов Фрязинской ветки в сторону области. Принимаются меры для сокращения времени опоздания поездов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что автобус в Подольске сбил двух подростков, пересекавших на самокате проезжую часть за пределами пешеходного перехода. в результате аварии молодой человек погиб на месте, девушку госпитализировали.

Также сообщается, что 6 октября в Москве городской автобус столкнулся с легковым автомобилем. В ДТП пострадали трое детей.