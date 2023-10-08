Рамалла , 8 октября, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что власти США должны понимать все возможные последствия своего решения отправить авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление группировки.

Иван Шилов ИА Регнум

В обращении подчеркивается, что такой шаг американских властей не пугает организацию.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ направить авианосную ударную группу Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле. Вместе с головным кораблем в эти воды перебросят ракетный крейсер Normandy, а также эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt.

Глава Пентагона заявил, что США оперативно передадут израильской армии все необходимые боеприпасы и оборудование.

Утром 7 октября ХАМАС провело массированный ракетный обстрел территории Израиля. Представители движения также заняли несколько израильских населенных пунктов, а также брали в плен солдат и мирных жителей.

В ночь на 8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в развязывании войны против еврейского государства. Он также объявил о завершении первого этапа военной операции «Железные мечи», направленной против радикального движения. Кроме того, Нетаньяху сообщил, что израильская армия перешла в наступление.