Оренбург, 8 октября, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Пожар, площадь которого составила 2100 кв. метров, произошел в административном здании и ангаре в Оренбурге, сообщает в своём в Telegram-канале МЧС России.

«Горит двухэтажное административное здание и одноэтажный ангар. Общая площадь пожара — 2 100 кв. м», — сказано в сообщении.

Согласно последней информации, распространение огня удалось локализовать. Тушением пожара занимаются 40 человек. Для борьбы с огнём также задействовали 14 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября вспыхнул пожар в больнице скорой медицинской помощи в Курганской области. Он начал распространяться с подсобного помещения, находящегося на втором этаже здания.

Спасатели эвакуировали из здания 25 человек. Кроме того, они вывели из больницы пятерых человек, которых спасли с помощью масок спасаемого. Площадь пожара составила 25 кв. метров.

7 октября также произошло возгорание на складе в селе Солянка в Наримановском районе Астраханской области. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В результате происшествия пострадал один человек.