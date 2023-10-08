Киев, 8 октября, 2023, 22:16 — ИА Регнум. По факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе (Тернопольская область) возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили в офисе Генерального прокурора Украины.

Стрингер/РИА Новости

«По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокурора Украины.

На видео, опубликованном в социальных сетях, зафиксировано, как сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) применяют физическую силу к двум военнообязанным. В Генпрокуратуре подтвердили, что их действия по отношению к призывникам расцениваются как превышение служебным лицом власти или полномочий в условиях военного времени.

Отмечается, что досудебное расследование ведут следователи территориального управления Государственного бюро расследований Украины во Львове.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября сообщалось о начале проверки по факту попытки сотрудников Львовского областного ТЦК силой задержать мужчину на улице. В региональном центре комплектования (военкомате) заявили, что в результате проверки будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры.