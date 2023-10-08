Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Тель-Авив не будет вести мирные переговоры с палестинским движением ХАМАС, заявил 8 октября журналистам постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль

«Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС», — сказал он.

По мнению Эрдана, только уничтожение поможет исключить повторение текущих событий. Он заявил, что Израиль находится в состоянии войны и власти сосредоточены на устранении угроз для населения.

Как сообщало ИА Регнум, США решили направить дополнительную военную помощь Израилю. Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин распорядился направить в Восточное Средиземноморье, ближе к этой стране, авианосец Gerald R. Ford вместе с группировкой из кораблей поддержки.

Бои в Израиле продолжаются с 7 октября. На борьбу с боевиками ХАМАС выдвинулась правительственная армия. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 8 октября заявил, что завершена первая фаза операции «Железные мечи», получилось уничтожить большую часть боевиков, вторгшихся на израильскую территорию.