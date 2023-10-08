Вашингтон, 8 октября, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского во время его визита в Польшу не встретил ни один высокопоставленный чиновник, рассказал 8 октября экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«После того как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие», — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

После введения Польшей, Венгрией и Словакией ограничений на импорт украинской агропродукции в ответ на отмену Еврокомиссией эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС Киев подал иски в ВТО. Позднее польская сторона отменила встречу президента Польши Анджея Дуды с Зеленским на 78-ю сессию Генассамблеи ООН; официальной причиной назвали изменение расписания польского лидера. Во время своего выступления на ГА польский лидер сравнил Украину с утопающим, который тащит на дно того, кто его спасает, и заявил, что Польша в этой ситуации будет действовать в своих интересах. Министр сельского хозяйства Роберт Телус впоследствии заявил, что, если Украина продолжит поставки зерна в Польшу, Варшава заблокирует её попытку вступить в ЕС. После этого депутат сейма Польши, возглавляющий фракцию «Конфедерация», Кшиштоф Босак «выставил счёт» Украине за всю помощь, которую Варшава оказывала Киеву, в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд по курсу).