Москва, 8 октября, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Украинское контрнаступление в районе Купянска закончилось, едва успев начаться, и командование уже готовит город к обороне, рассказал 8 октября командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вот эти многоэтажки — это Купянск-Узловая, вот ориентир — церковь в городе и основной массив. Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне», — рассказал он «РИА Новости», демонстрируя кадры, полученные разведчиками.

По словам Медведя, ВСУ не идут в наступление, мирных жителей в районе нет. Удалось выявить наблюдательные посты украинских военных в жилых домах и места взлета беспилотников, добавил он. Командир отряда подчеркнул, что ВСУ пытаются строить укрепления, но их уничтожают российские авиация, артиллерия и системы залпового огня. Медведь отметил, что удаётся выбивать противника со всех мест, где он пытается закрепиться.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В бой отправились подготовленные НАТО и вооружённые Западом бригады, и вскоре в Сети появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие результатов украинских войск, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление продлится не один месяц.

Министр обороны России Сергей Шойгу позднее сообщил, что с момента начала своих действий ВСУ потеряли свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения, а для сокрытия своих неудач начали атаковать гражданские объекты, пытаясь выдать это за военные успехи.

Испанская газета El Pais 18 сентября сообщила, что украинские военные после безуспешного наступления начали проявлять уважение к российским бойцам. Один из них, представившийся Владимиром, рассказал, что несколько месяцев назад в ВСУ бытовало мнение о плохой подготовке россиян, но сейчас оно сильно поменялось. Помимо этого, в ВСУ назвали катастрофической первую фазу контрнаступления, потери в которой составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы. Боец с позывным Кук отметил, что первая фаза контрнаступления в июне–июле отметилась «мясными» штурмами.