Москва, 8 октября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. В Роскачестве объяснили разницу между осмотром и досмотром автомобиля ГИБДД и о том, какие вещи в багажнике могут вызвать вопросы у представителей власти.

Дарья Драй ИА Регнум

По словам экспертов, правоохранители правомочны осматривать автомобили, если возникают подозрения в их содержимом или противоправном использовании, и тогда водителю предлагается добровольно предоставить возможность визуального осмотра. В случае, если водитель отказывается от этого, инспектор может привлечь сторонних понятых и под видеозапись с составлением протокола провести уже досмотр авто.

Среди предметов, которые могут «заинтересовать» правоохранителей, оказались холодное оружие, на которое обязательно должно быть разрешение (его отсутствие с собой влечёт штраф в размере 500-2000 рублей и более серьёзные санкции при полном отсутствии), дрова или срубленные деревья, металлолом, немаркированный алкоголь, спортинвентарь и негабаритный груз.

«Если вы перевозите древесину, позаботьтесь, чтобы были документы, которые подтвердят её покупку или законную вырубку. В противном случае можно получить штраф 4 тыс. рублей», — процитировал Роскачество телеканал RT.

Металлолом подпадает под те же правила, запрета на перевозку нет, но необходимо пояснить происхождение. Немаркированный алкоголь следует перевозить в расчёте не более 10 л на каждого человека в салоне авто, иначе могут возникнуть вопросы о незаконном изготовлении или продаже. Негабаритный груз необходимо перевозить исключительно так, чтобы он не мешал другим участникам движения и был хорошо закреплён. Спортинвентарь перевозить не запрещается, но главное — не использовать его в качестве оружия.

Координатор движения «Синие ведёрки», автоэксперт Пётр Шкуматов рассказал ИА Регнум, почему надо предупреждать ГИБДД о продаже авто. По его словам, на авторынке при совершении сделки по купле-продаже есть проблема, которую стоит решить в первую очередь — штрафы за нарушение ПДД предыдущего владельца авто. Вместе с тем, Шкуматов согласился, что существует и проблема с недобросовестными покупателями, которые либо не регистрируют новое авто в отведённое время, либо успевают перепродать его.

Помимо этого, в августе в России предложили вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Подразумевается фактический замер времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами, что отменили в 2021 году. Предполагается, что в ПДД появится термин «средняя скорость движения транспортного средства», и водители будут обязаны вести машину, чтобы не превышать установленного лимита.