Первоуральск, Свердловская область, 8 октября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. На Урале тело пенсионера несколько дней лежало возле больницы, куда он обратился. Как 8 октября сообщила региональная прокуратура, это произошло около больницы в Первоуральске.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прокуратура организовала проверку в связи с поступившей информацией о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю», — говорится в сообщении ведомства.

В начале октября пенсионер посетил больницу из-за плохого самочувствия, но врачи через несколько часов отправили его домой. Выйдя из учреждения, мужчина упал на тропинке неподалёку и умер. Тело обнаружили только через несколько суток, добавили в прокуратуре. Ведомство совместно с Росздравнадзором проверит соблюдение правил при оказании медпомощи.

Как сообщало ИА Регнум 10 июля, в одной из квартир Москвы нашли сидящий на кухне скелет. Тело мужчины обнаружили на севере столицы. В полицию обратились жители одного из домов в Тимирязевском районе с сообщением о неприятном запахе, исходящем из квартиры в их подъезде. Они рассказали, что давно не видели живущего в ней пенсионера и что он был одиноким. Вскрыв дверь, оперативники увидели на кухне его скелет.

Позднее, в октябре, полицейские обнаружили в квартире на улице Гончарова в Москве тело мужчины, который, по оценкам криминалистов, умер около года назад. Как и в июльском случае, соседи забеспокоились, перестав замечать живущего в ней мужчину, начали стучать и звонить ему в дверь, но им никто не открывал. Тело направили на экспертизу для установления причины смерти.