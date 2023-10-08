Рамалла , 8 октября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Представительство России при Палестинской национальной администрации получает обращения соотечественников с вопросами о выезде из сектора Газа и начало готовить списки на случай эвакуации, сообщила 8 октября ТАСС пресс-секретарь представительства Алия Зарипова.

Mohammed Talatene/dpa/picture-alliance/TASS

«Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки», — сказала она.

Зарипова отметила, что пока нет решений по эвакуации, так как невозможно её провести, до прекращения боевых действий в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября Минэкономразвития России призвало россиян воздержаться от поездок в Израиль, пока ситуация там не нормализуется. Турфирмам рекомендовали приостановить продажу путёвок в эту страну.

Бои в Израиле идут с 7 октября, боевики палестинского движения ХАМАС в этот раз не только организовали массовые ракетные атаки, но также зашли на израильскую территорию, захватив ряд населённых пунктов и армейских постов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несколько американских граждан могли погибнуть в ходе обострившегося конфликта. В МИД Украины сообщили о подтверждённой гибели двух украинок. Также поступили сведения о погибших и пострадавших гражданах других стран.

В Израиле заявили, что, по данным на 8 октября, от нападений ХАМАС погибли более 600 человек, ранения получили более 2 тыс. мирных жителей. В секторе Газа, по информации минздрава Палестины, от воздушных атак со стороны Израиля погибли около 300 человек, пострадали порядка 2 тыс.