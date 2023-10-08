Будапешт, 8 октября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Бывший президент Венгрии Ласло Шойом умер 8 октября в возрасте 81 года. Об этом сообщило Венгерское телеграфное агентство, ссылаясь на его секретариат.

Dani Dorko/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press Ласло Шойом

«Скончался бывший президент страны Ласло Шойом, первый председатель конституционного суда, академик и профессор университета», — говорится в заявлении.

В секретариате сообщили, что экс-президент перед смертью болел продолжительное время. По поводу его смерти выразили соболезнования президент Венгрии Каталин Новак и премьер-министр Виктор Орбан.

Шойом был президентом Венгрии с августа 2005 года по август 2010 года. В 1980-х он преподавал на факультете права в Будапештском университете. Тогда же он начал участвовать в работе правозащитных и экологических организаций.

В 1987 году Шойом стал одним из со основателей правоцентристской партии «Венгерский демократический форум», ставшей одной крупнейших политических сил в стране.