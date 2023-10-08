Берлин, 8 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. США будут давить на главу киевских властей Владимира Зеленского, добиваясь от него согласия пойти на уступки России, заявил 6 октября репортёр немецкого журнала Stern Моритц Гатманн на телеканале Phoenix.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я думаю, американцы зимой или в начале следующего года будут настаивать на том, чтобы Зеленский был готов к компромиссам», — сказал он.

По мнению журналиста, президент США Джо Байден будет искать способы завершить конфликт до начала выборов главы государства. Гатманн призвал украинцев задуматься о последствиях продолжения конфликта и согласиться на территориальные уступки.

Американский военный аналитик Шон Белл 7 октября также заявил, что Зеленскому придётся пойти на компромисс с Россией, так как Запад сворачивает помощь Украине. Эксперт отметил, что союзники всё меньше поддерживают продолжение конфликта и больше интересуются внутренними проблемами. Белл также указал на то, что ВСУ за четыре месяца контрнаступления так и не смогли добиться значимых успехов, но понесли очень большие потери.

Американский предприниматель Илон Маск 4 октября заявил, что США слишком увлеклись финансированием Украины. Он призвал политиков в Штатах отдавать приоритет проблемам избирателей.