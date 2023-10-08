Нижний Новгород, 8 октября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл команде «Пари Нижний Новгород» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

ФК «Пари Нижний Новгород»

Встреча состоялась на поле стадиона «Нижний Новгород» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей голы забили полузащитник Эдгар Севикян (13-я минута) и гвинейский нападающий «Пари НН» Зе Турбо (90+4-я).

По итогам матча в активе нижегородцев стало 17 очков после 11 туров, что позволило клубу занять пятое место в турнирной таблице РПЛ. Для «Крыльев Советов» это второе поражение подряд, у команды 21 очко, и она занимает второе место в турнирной таблице.

В 12-м туре самарский клуб встретится на выезде с санкт-петербургским «Зенитом», а «Пари НН» также в гостях проведёт матч с московским «Спартаком». Обе встречи пройдут 22 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ. Московский клуб смог уйти от поражения только в компенсированное время.

«Динамо» разгромило «Спартак» 4 октября в матче московского дерби в пятом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу динамовцев.