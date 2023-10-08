Вашингтон, 8 октября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Ещё до окончания конфликта Украина может лишиться Одессы и Харькова. Такой прогноз в интервью YouTube-каналу Dialogue works дал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Эксперт добавил, что западные союзники Украины в последнее время уже обсуждают признание Крыма и Донбасса и всё чаще дают понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что ему придётся отказаться от притязаний на эти территории, но и для завершения конфликта пожертвовать ещё большим.

Джонсон отметил, что Зеленский и его олигархи не хотят на это идти, однако, скорее всего, и этого будет недостаточно.

«Россия так или иначе присоединит Одессу и, вероятно, Харьков», — сказал бывший сотрудник американской разведки.

Он также отметил, что ни сам Зеленский, ни его олигархи не хотят идти на признание Крыма и Донбасса территорией России.

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Украина рискует потерять ещё больше территорий, так как продолжает во всём повиноваться Западу. Он обратил внимание на то, что поскольку Киев не выполняет условия проекта стамбульского договора по украинскому урегулированию, он может потерять Сумы, Харьков, Днепропетровск, Одессу и Николаев.

Риттер добавил, что после освобождения Одессы российской армией Украина навсегда может потерять выход к Чёрному морю. По его словам, продолжение конфликта гарантирует, что Украина перестанет существовать как государство. Эксперт уверен, что лучшим способом завершить конфликт является подписание мирного договора на условиях России. Это спасёт много жизней и позволит Киеву сохранить часть территорий, процветать экономически, уточнил бывший разведчик США.

Экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн 8 октября заявил, что Вашингтон, заявив, что у США заканчиваются запасы военной помощи, вынудит Киев к проведению мирных переговоров и без участия Зеленского.

Бывший советник госсекретаря США, отставной полковник Лоуренс Уилкерсон подчеркнул, что Вооружённые силы России успешно истощат украинские войска, после чего начнут контрнаступление и освободят существенные территории на Украине.