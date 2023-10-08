Москва, 8 октября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Мексиканский артист Альваро Карканье, известный также под именем — Альбаро Кареано, скончался на 86-м году жизни, сообщила Национальная ассоциация переводчиков (ANDI).

Соцсети Альваро Карканье

Актёра не стало 5 октября. О причинах смерти не сообщалось.

Альваро Карканье родился 29 марта 1938 года. Карьера актера пошла в гору в 1970-х годах. Зрителю он стал хорошо известен благодаря игре в «Сватах», «Конане» и «Чудесах». Среди популярных работ актёра: «Желтая борода», «Идущий в огне». Также актёр снимался в таких фильмах как «Пилигрим», «Кроваво-красный», «Человек в золотой маске», «Бастер» и другие.

Карканье режиссировал картины и писал сценарии. Например, сериал «Однажды у нас вырастут крылья» стал плодом его работы.

Он озвучивал Муравья в «Шоу розовой пантеры» (1971–1972) и появлялся в детской программе «Odyssey Bubbles», которая транслировалась на канале 2 XEW в Мексике.

После завершения карьеры с 2010 года Карканье жил в городе Мериде.