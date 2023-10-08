Париж, 8 октября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Волонтёры во Франции подготовили к отправке второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса, сообщила 8 октября ТАСС глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова.

«Мы собрали помощь из восьми европейских стран, через полторы недели планируем быть в ЛНР и ДНР», — рассказала она.

В Донбасс отправят порядка 30 инвалидных кресел, 170 ходунков, пять больничных коек, 1 тонну корма для животных, перевязочный материал, лекарства, обогреватели и бытовую технику. Также волонтёры приготовили одежду, средства гигиены и продукты питания.

Новикова сообщила, что помощь принимали на 30 пунктах сбора. Пока отправляют только часть из собранной помощи, остальное отправят со следующим конвоем, когда его получится организовать. Первый гумконвой из Франции отправили в апреле.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Донецк пришла гуманитарная помощь из Ирландии. В её сборе участвовали не только русскоговорящие жители республики. Они прислали лекарства для детей. Это была вторая партия гуманитарной помощи, в Ирландии пообещали подготовить третью партию.

Гуманитарную помощь в Донбасс регулярно присылают из российских регионов. Очередную партию в рамках благотворительной программы «Наследие Донбасса» прислали в июле. С начала СВО команда центра «Наследие» поставила в ЛНР и ДНР более 200 тонн помощи.