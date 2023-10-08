Вашингтон, 8 октября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Украина не имеет никаких шансов устоять перед Россией, что может спровоцировать Запад на введение в страну вооружённых сил США и Европы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 6 октября на YouTube-канале The Hague Peace Projects.

Artur Widak/Zuma/TASS

Он указал на катастрофические потери украинских войск во время провального контрнаступления и подчеркнул, что российская армия лишила ВСУ возможности продолжать атаки, уничтожив украинские ВВС и средства ПВО. В такой ситуации Украине остаётся только капитулировать, иначе она утратит государственность, добавил эксперт.

«Единственное, что может сделать Запад, пытаясь предотвратить это, — начать военное вмешательство, но я не думаю, что это поможет Украине», — сказал Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик американской армии Скотт Риттер 5 октября заявил, что силы НАТО, если будет конфликт с Россией, продержатся не больше недели, после чего понесут поражение. Он указал на то, что западные войска сильно зависят от цифровых средств связи, используя ноутбуки даже на линии фронта, а российская армия может эффективно подавлять связь.

Президент России Владимир Путин 13 июня напомнил, что Москва никогда не отказывалась вести переговоры, которые способствовали бы мирному урегулированию на Украине. Российский лидер подчеркнул, что это зависит от Запада, так как он продолжает поставлять вооружения Киеву.