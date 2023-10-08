Москва, 8 октября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Заслуженный тренер Советского Союза и России по самбо Юрий Борисочкин умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Михаил Метцель/ТАСС Юрий Борисочкин

«Ушёл из жизни заслуженный тренер СССР и России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Борисочкин Юрий Фёдорович», — говорится в сообщении.

Причины смерти специалиста не уточняются.

«Он снимался в кино, моржевал, катался на лыжах, до последних дней вёл активный образ жизни. Нам будет вас искренне не хватать, Юрий Фёдорович», — добавляется в сообщении.

Специалист внёс существенный вклад в развитие самбо в СССР и России, был старшим тренером женской сборной команды России.

Борисочкин родился 7 июля 1944 года в Москве и окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры в 1974 году. В 1982 году стал вначале заслуженным тренером РСФСР, а затем в этом же году — заслуженным тренером СССР.

Занимался подготовкой многих известных борцов, включая заслуженного мастера спорта СССР, четырёхкратного чемпиона мира по самбо Андрея Ходырева, чемпиона и призёра чемпионатов СССР Владислава Ратова и заслуженного тренера России Сергея Елисеева. Удостоен почётного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и является кавалером ордена Почёта (2018).