Москва, 8 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 8 октября, что во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» доносил позицию России и не пытался никого учить.

Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Путин во время пленарной сессии в рамках XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Я даже не пытался никого учить. Я постарался донести до слушателей, до наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году состоялось юбилейное, 20-е заседание Валдайского клуба. Российский лидер традиционно выступил с речью, затем провёл беседу с присутствовавшими, беседа продлилась 3 часа 40 минут. Президент озвучил главные цели России в многополярном мире. Путин подчеркнул, что построить будущее можно только своими руками, несмотря на то, что жизнь постоянно вносит свои коррективы. Глава государства также коснулся конфликта на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, российской экономики и других тем. В конце выступления на пленарной сессии Путин заявил, что укрепление многополярного мира неизбежно.