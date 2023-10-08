Мелитополь, 8 октября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Российские военные отразили два наступления ВСУ в районе Времевского выступа в ДНР, сообщил 8 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На времевском направлении было две атаки, которые были отбиты, и наши ребята даже продвинулись вперед и улучшили свои позиции», — заявил Рогов в интервью ТАСС.

Времевский выступ находится на возвышенности на стыке ДНР и Запорожской области. ВСУ в ходе контрнаступления неоднократно пытались атаковать российские позиции. В районе выступа находится село Старомайорское.

В начале августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои за село идут круглые сутки, Старомайорское переходит из рук в руки. Рогов 19 сентября сообщил, что на времевском направлении российские военные продвинусь на дистанцию до одного километра.

Также Пушилин 2 октября рассказал, что в районе Времевского выступа российские операторы наблюдали расстрел украинских военных, которые пытались сдаться в плен российской армии.