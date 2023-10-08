Каир, 8 октября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт посетит Москву с официальным визитом. В российскую столицу он отправился 8 октября. Об этом организация сообщила на своей официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Сергей Савостьянов/ТАСС Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт

В ЛАГ добавили, что рабочий визит Абу аль-Гейта состоится по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Программа визита включает в себя расширенную дискуссию с Лавровым по ряду тем, представляющих интерес, включая региональные и международные вопросы»,― сообщил официальный представитель генсека Джамаль Рушди.

Он уточнил, что в первую очередь генсек рассчитывает обсудить продолжающуюся эскалацию конфликта в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, боевые действия начались утром 7 октября, когда в сторону Израиля со стороны сектора Газа выпустили десятки ракет. В ответ ЦАХАЛ атаковал объекты радикального движения ХАМАС и ударил по трём командным центрам ХАМАС.

Власти Израиля заявили, что ХАМАС объявил Израилю войну. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, сказав, что агрессия ХАМАС не останется без ответа, и пообещал, что власти страны не допустят подобных действий. Он добавил, что Израиль вступает в долгую и тяжёлую войну, в которой виноват ХАМАС.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что не менее 20 тыс. жителей Газы покинули дома из-за боевых действий. По данным минздрава Палестины, количество погибших при ударах по Газе со стороны Израиля достигло 320. Ранения получили более 1900 человек. В Израиле в ходе атак палестинской группировки ХАМАС погибли более 400 человек.