Вашингтон, 8 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. В случае нападения на Россию силы НАТО понесут тяжёлое поражение, продержавшись не более недели, заявил 5 октября экс-разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong.

Global look press/Soeren Stache/dpa

Он указал на то, что американская армия сильно зависит от обмена информацией, даже командиры взводов, находясь на линии фронта, командуют подчинёнными и докладывают о ситуации в штаб с помощью ноутбука. Это эффективно при идеальной связи, ретрансляцию которой обеспечивают специальные самолёты, но не будет работать против российской армии, так как она способна создавать помехи, отметил эксперт.

«Если мы пойдём против такого соперника как Россия, ничего не будет работать», — сказал Риттер.

По оценке бывшего разведчика, американские подразделения, считающиеся лучшими в НАТО, будут терять по 5–6 тыс. военных в день. Он уверен, что ни одна армия из стран, входящих в НАТО, не продержится против России больше недели.

Военный эксперт Андрей Марочко 5 октября сообщил, что украинские подразделения во время штурма на участке Андреевка — Клещеевка стали действовать хаотично и после часа несогласованных действий отступили. Он предположил, что причиной этого стало подавление связи российскими войсками с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 29 сентября заявил о важности работы по наращиванию устойчивости к средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что страны Запада поставляют на Украину свои вооружения, поэтому в России нужно учитывать возможности натовских средств. Он также заявил, что российские производители активно работают над поиском контрмер против западной военной техники.