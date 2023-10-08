В ходе столкновений с ХАМАС погиб высокопоставленный израильский военный
Times of Israel: в боях с ХАМАС погиб командир бригады армии Израиля «Нахаль»
Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Высокопоставленный израильский военный, командир израильской пехотной бригады «Нахаль» Йонатан Штайнберг погиб в ходе военного конфликта с ХАМАС, сообщило 8 октября издание Times of Israel.
Как сообщили в Армии обороны Израиля, Штайнберг погиб 7 октября в районе Керем Шалом, неподалёку от границы с сектором Газа. Его убил член группировки ХАМАС, с которым он столкнулся, следуя к своему подразделению.
«Он был самым высокопоставленным чиновником, погибшим в бою по состоянию на вечер субботы [7 октября], и одним из самых высокопоставленных офицеров, погибших в бою за последнее время», — сообщило издание.
В ответ на ракетную атаку ХАМАС со стороны сектора Газа, проведённую утром 7 октября, Израиль начал операцию «Железные мечи». Утром 8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что военные завершили первую фазу операции. Он подчеркнул, что войну начал ХАМАС.
По данным Израиля, в стране погибли в ходе обстрелов более 600 человек. По данным Палестины, в результате ответных ударов Израиля в Газе погибли 320 человек и более 1900 получили ранения.
Телеканал Al Jazeera 8 октября опубликовал кадры захвата в плен на севере Газы военных армии Израиля во время штурма базы «Эрез».