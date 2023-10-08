Палестина, 8 октября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Видеокадры захвата в плен израильских военных во время штурма базы «Эрез» боевиками ХАМАС на севере сектора Газа показал телеканал Al Jazeera.

Кадр из видео

По его данным, палестинское движение ХАМАС захватило в плен несколько израильских военных. Это произошло во время штурма базы «Эрез».

На кадрах видно, как сначала боевики ХАМАС подъезжают на машине к базе, после чего военные стали наносить удары и пошли на штурм. На видео также показали пленных.

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Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), для атаки на Тель-Авив и другие города использовалось более двух тысяч ракет. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по трём командным центрам ХАМАС.

Движение ХАМАС сообщило, что захватило в плен десятки израильских солдат и офицеров. Они находятся в туннелях сопротивления.

ВВС Израиля 7 октября нанесли удары по 21 объекту на палестинской территории. В прямой эфир телевидения попал момент взрыва одного из них.

По последним данным, в Израиле погибли более 300 человек, ещё более 1,5 тысячи пострадали. При этом в секторе Газа погибли 320 человек и около 1990 получили ранения.