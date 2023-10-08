* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), уехавшего в Израиль, разбудили звуки сирен воздушной тревоги. Об этом он сообщил 8 октября в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сергей Бобылев/ТАСС Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен… Тяжёлое время для Израиля», — написал он.

Шоумен выразил соболезнования семьям погибших и заявил об уверенности, что Израиль победит. В комментариях у Галкина стали спрашивать, почему он до сих пор не в израильской армии и будет ли бежать ещё в какую страну. После этого юморист закрыл возможность комментирования.

Как сообщало ИА Регнум, в Израиле продолжаются боестолкновения, начавшиеся утром 7 октября с массированного запуска ракет с территории сектора Газа. Сотни боевиков палестинского движения ХАМАС захватили несколько израильских населённых пунктов и военных баз. Также они захватили заложников.

Армия обороны Израиля 8 октября сообщила, что в ходе боёв ликвидировали более 400 боевиков, десятки взяли в плен. При этом ситуация продолжает оставаться напряжённой, палестинцев поддержало ливанское шиитское движение «Хезболла», обстреляв позиции израильской армии. Жителям Израиля рекомендовали на пару дней покинуть территории, граничащие с Ливией.

По последним данным, в Израиле от действий ХАМАС погибли более 300 человек, а также более 1,5 тысячи пострадали. В секторе Газа сообщили о более чем 250 погибших и порядка 1800 раненых от воздушных ударов со стороны израильской армии.

После начала спецоперации России Галкин вместе с семьей уехал в Израиль. В сентябре 2022 года шоумен попал в список иноагентов. В обосновании этого решения Минюста было указано осуществление артистом «политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Комик не раз выступал с антироссийскими заявлениями.